لفئات معينة.. السعودية وتركيا توقعان اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرة

أعلنت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية، أن الوزير هاكان فيدان، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وقعا اتفاقية إعفاء من التأشيرة لفئة معينة.

وذكرت المصادر أنه عقب الاجتماع الثالث لـ"مجلس التنسيق التركي السعودي"، وقّع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود "اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة" بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة المملكة العربية السعودية.

ما هو المجلس التنسيقي التركي السعودي؟

المجلس التنسيقي التركي السعودي هو "آلية للتعاون والتشاور أُنشئت عام 2016" برئاسة وزيري خارجية الدولتين، بهدف متابعة العلاقات بين البلدين بكافة جوانبها وأبعادها، ضمن إطار مؤسسي.

ويتألف المجلس من 5 لجان فرعية بمشاركة مؤسسات معنية من كلا البلدين، وهي: اللجنة السياسية والدبلوماسية واللجنة العسكرية والأمنية ولجنة الثقافة والرياضة والإعلام والسياحة ولجنة التنمية الاجتماعية والصحة والتعليم ولجنة التجارة والصناعة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة.