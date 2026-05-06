الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مندوب الإمارات في الأمم المتحدة يدعو لمحاسبة إيران على انتهاك قرارات مجلس الأمن

دعا مندوب دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة بحق إيران، على خلفية ما وصفه بانتهاكات متكررة لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددًا على أهمية الحفاظ على مصداقية النظام الدولي القائم على القوانين.


وأكد المندوب، خلال جلسة رسمية لمجلس الأمن، أن استمرار طهران في تجاوز الالتزامات الدولية يقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية لضمان الالتزام الكامل بالقرارات الأممية.


وأشار إلى أن تجاهل هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى تصعيد التوترات الإقليمية، وهو ما يتطلب موقفًا موحدًا من الدول الأعضاء لردع أي ممارسات تهدد الأمن والسلم الدوليين.


وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الجدل الدولي بشأن أنشطة إيران، خاصة ما يتعلق بالملف النووي وبرامج التسلح، حيث تؤكد عدة دول غربية أن طهران لم تلتزم ببنود قرارات سابقة صادرة عن مجلس الأمن.


في المقابل، تنفي إيران مرارًا هذه الاتهامات، مؤكدة أن برنامجها النووي سلمي، وأنها تلتزم بالقوانين الدولية، متهمة بعض الدول باستخدام الملف النووي كأداة للضغط السياسي.


و أصدر مجلس الأمن الدولي على مدار السنوات الماضية عدة قرارات تتعلق بإيران، من بينها فرض قيود على الأنشطة النووية وبرامج الصواريخ الباليستية، بهدف الحد من انتشار الأسلحة وضمان الأمن الدولي.

مجلس الامن الامم المتحده ايران امريكا اسرائيل

