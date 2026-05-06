قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تدرس المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب وتعتزم نقل ردها عبر باكستان
ناقد رياضي يُشيد بأرقام زيزو مع الأهلي: 15 مساهمة تهديفية في موسمه الأول
تأجيل محاكمة 22 متهما في قضية خلية الهيكل الإداري بمدينة نصر لـ 19 يوليو
حصاد النجاح.. هولندا ومصر تعززان الشراكة الزراعية في قمة بارزة
رئيس الحكومة اللبنانية: الحديث عن اجتماع محتمل مع نتنياهو سابق لأوانه
تأجيل محاكمة 68 متهما بخلية قصر النيل الإرهابية لـ 18 يوليو
مدبولي: مصر تدين الاعتداء الغاشم على الإمارات.. وندعم أشقاءنا بشكل كامل
موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026| جدول الإجازات الرسمية كاملة حتى نهاية العام
الجولة الثالثة من المحادثات اللبنانية – الإسرائيلية الأسبوع المقبل في واشنطن
بأوامر معتمد جمال.. مران خفيف للاعبي الزمالك استعدادًا لاتحاد العاصمة بالكونفدرالية
منها الملابس الجاهزة والسيارات.. وزير الصناعة: تحديد 7 قطاعات أساسية للتطوير وجذب الاستثمارات فيها
إيقاف وغرامة.. عقوبات قاسية من رابطة الأندية بـ الجولة الثامنة في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شبهة ممارسات احتكارية.. تحقيق بريطاني في بايبال وفيزا وماستر كارد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نوال السيد

فتحت هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة تحقيقاً جديداً يستهدف ثلاثاً من كبرى شركات المدفوعات العالمية، وهي PayPal وVisa وMastercard، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بسلوكيات قد تخل بقواعد المنافسة.

وأعلنت هيئة السلوك المالي البريطانية أنها بدأت جمع الأدلة في إطار تحقيق يركز على آليات تمويل واستخدام المحفظة الرقمية الخاصة بـ”بايبال”، وما إذا كانت هناك ترتيبات تعاقدية بينها وبين “فيزا” و”ماستركارد” قد تمثل انتهاكاً لقانون المنافسة البريطاني.

تحقيق أولي دون نتائج حاسمة

الهيئة أوضحت في بيان مقتضب أنها لم تتوصل بعد إلى أي استنتاجات، ولم تثبت حتى الآن وقوع مخالفة فعلية لقواعد المنافسة.

وأكدت أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، حيث يجري العمل على فحص المعلومات والوثائق ذات الصلة قبل اتخاذ أي قرار.

ورفضت الجهة التنظيمية تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الشبهات أو نطاق التحقيق، ما يترك العديد من التساؤلات مفتوحة بشأن ما إذا كانت القضية تتعلق بتقييد خيارات المستخدمين أو فرض شروط تفضيلية داخل منظومة الدفع الرقمي.

“بايبال” تؤكد التعاون

من جانبها، كشفت PayPal أنها تلقت إشعاراً بالتحقيق في مارس 2026، إلى جانب طلبات رسمية لتقديم معلومات تتعلق بعقودها مع “فيزا” و”ماستركارد”.

وأكدت الشركة أنها تتعاون بشكل كامل مع الجهات التنظيمية، مشيرة إلى أن التحقيق يركز على بعض البنود في الاتفاقيات التي تنظم كيفية تمويل واستخدام محفظتها الرقمية.

تداعيات محتملة على سوق المدفوعات

يأتي هذا التحقيق في وقت يشهد فيه قطاع المدفوعات الرقمية نمواً سريعاً ومنافسة متزايدة بين الشركات الكبرى، ما يجعل أي شبهة احتكار أو تقييد للمنافسة محط اهتمام خاص من الجهات الرقابية.

وفي حال ثبوت وجود ممارسات غير تنافسية، قد تواجه الشركات المعنية غرامات كبيرة أو تُجبر على تعديل نماذج أعمالها، وهو ما قد ينعكس على المستخدمين والتجار على حد سواء.

لكن في المقابل، يشدد مراقبون على أن مثل هذه التحقيقات لا تعني بالضرورة إدانة الشركات، بل تعد جزءاً من دور الجهات التنظيمية في ضمان بيئة سوق عادلة وشفافة.

بيبال فيزا ماستر كارد المملكة المتحدة بريطانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات

النجم هاني شاكر

قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

د. شوقي علام

هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل العائلية؟ المفتي السابق يجيب

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب عالميا.. وهذا سعر عيار 21 في مصر

انقطاع المياه

خلال ساعات.. قطع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة

اسعار باقات الانترنت الارضي

رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة

بالصور

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عددا من الفعاليات المجانية بمحافظة البحيرة

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة

مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة.. احذرها

مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها
مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها
مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها

الربو.. ما هى محفزاته وكيف تخفف أعراضه؟

الربو.. ما هى محفزاته و كيف تخفف أعراضه؟
الربو.. ما هى محفزاته و كيف تخفف أعراضه؟
الربو.. ما هى محفزاته و كيف تخفف أعراضه؟

أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح

أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح
أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح
أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

المزيد