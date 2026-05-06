إيران تدرس المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب وتعتزم نقل ردها عبر باكستان
ناقد رياضي يُشيد بأرقام زيزو مع الأهلي: 15 مساهمة تهديفية في موسمه الأول
تأجيل محاكمة 22 متهما في قضية خلية الهيكل الإداري بمدينة نصر لـ 19 يوليو
حصاد النجاح.. هولندا ومصر تعززان الشراكة الزراعية في قمة بارزة
رئيس الحكومة اللبنانية: الحديث عن اجتماع محتمل مع نتنياهو سابق لأوانه
تأجيل محاكمة 68 متهما بخلية قصر النيل الإرهابية لـ 18 يوليو
مدبولي: مصر تدين الاعتداء الغاشم على الإمارات.. وندعم أشقاءنا بشكل كامل
موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026| جدول الإجازات الرسمية كاملة حتى نهاية العام
الجولة الثالثة من المحادثات اللبنانية – الإسرائيلية الأسبوع المقبل في واشنطن
بأوامر معتمد جمال.. مران خفيف للاعبي الزمالك استعدادًا لاتحاد العاصمة بالكونفدرالية
منها الملابس الجاهزة والسيارات.. وزير الصناعة: تحديد 7 قطاعات أساسية للتطوير وجذب الاستثمارات فيها
إيقاف وغرامة.. عقوبات قاسية من رابطة الأندية بـ الجولة الثامنة في الدوري
الإشراف العام
وزير الخارجية يلتقي ممثلي الشركات المصرية العاملة في أفريقيا لتعزيز النشاط الاقتصادي بالقارة

هاجر رزق

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأربعاء ٦ مايو، عددًا من ممثلي الشركات المصرية العاملة في أفريقيا، في إطار دعم دور القطاع الخاص في تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية في القارة.

وأكد الوزير عبد العاطي أن القطاع الخاص يمثل أحد الركائز الرئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات المشتركة، مشيدًا بما حققته الشركات المصرية من نجاحات ملموسة في مختلف الأسواق الأفريقية، وما تتمتع به من مصداقية عالية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى.

كما أكد وزير الخارجية الحرص على دعم تحركات الشركات المصرية في أفريقيا، من خلال التنسيق مع الحكومات والمؤسسات الأفريقية لتذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية، وفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية، بما يعزز من نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية ويزيد من تنافسيتها.

وأشار الوزير عبد العاطي إلى التحضيرات الجارية لاستضافة مصر منتدى أعمال بمدينة العلمين، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية منتصف العام الشهر المقبل، باعتباره منصة مهمة لتعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، ودعم جهود التكامل الاقتصادي على مستوى القارة، بما يتسق مع أهداف أجندة أفريقيا ٢٠٦٣ ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، مشددًا على أهمية مواصلة نقل التجربة المصرية في مجالات التنمية والبناء والتطوير إلى الدول الأفريقية، بما يحقق المصالح المتبادلة.

وفي ذات السياق، شهد اللقاء تبادلًا للرؤى حول الفرص الاستثمارية الواعدة في أفريقيا، وآليات تعزيز مشاركة الشركات المصرية في المشروعات التنموية الكبرى، وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والبناء على الفرص التي يتيحها منتدى العلمين أفريقيا، بما يسهم في دعم الحضور الاقتصادي المصري وتحقيق التنمية المستدامة في القارة.

