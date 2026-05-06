العكلوك وزكي يبحثان من القاهرة دعم وتعزيز القضية الفلسطينية

التقى السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، بالسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد ورئيس مكتب الأمين العام للجامعة، وذلك بمقر الأمانة العامة في القاهرة.

بحث دعم القضية الفلسطينية

تناول اللقاء سبل تعزيز حضور القضية الفلسطينية داخل جامعة الدول العربية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وضرورة ترجمة المواقف العربية إلى خطوات عملية فاعلة على أرض الواقع.

وأعرب السفير العكلوك عن تقدير دولة فلسطين للدور الذي يقوم به الأمين العام للجامعة العربية ومكتبه والأمانة العامة في دعم العمل العربي المشترك، والحفاظ عليه، بما في ذلك دعم حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل.