الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فلسطين والإيسيسكو تبحثان علاقات التعاون

أ ش أ

 بحث وزير السياحة والآثار الفلسطيني هاني الحايك، خلال لقائه، مع مدير عام "الإيسيسكو" سالم المالك، اليوم الثلاثاء، آفاق التعاون في حماية التراث الثقافي الفلسطيني.

جاء اللقاء على هامش المؤتمر الدولي “إدارة التراث الثقافي في حالات النزاع وما بعد التعافي”، والذي يُعقد في العاصمة المغربية، الرباط، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكد الحايك أهمية العمل المشترك بين فلسطين والإيسيسكو لحماية المواقع الأثرية الفلسطينية من الأخطار التي تحيط بها في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها فلسطين.

وشدد الوزير الفلسطيني على أهمية تضافر الجهود لإعمار ما يمكن إعادة إعماره من المواقع الأثرية والتاريخية التي تعرضت للتدمير في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر .. مشيرًا إلى أن غزة تمتلك العديد من المواقع الأثرية والتاريخية الفريدة على مستوى العالم، وتستحق أن تحظى بجهود ترميم حقيقية لهذه المواقع.

من جانبه، تحدث المالك عن العلاقات التاريخية التي تربط المنظمة بفلسطين، مؤكداً استعداد المنظمة لتقديم كافة أشكال التعاون لحماية التراث الثقافي المادي في فلسطين.

وبحث اللقاء التعاون في مجال التدريب على الترميم، خاصة في قطاع غزة، بالإضافة إلى بحث إمكانية إقامة معرض دائم في الإيسيسكو بعنوان “غزة 5000 سنة”.

كما تم الاتفاق على أن تقوم الإيسيسكو بمخاطبة مؤسسة حيدر علييف في جمهورية أذربيجان للمساهمة في ترميم جزء من المواقع التي جرى تدميرها في غزة، وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة في صون التراث الثقافي، وإطلاق برامج لبناء قدرات الخبراء والقائمين على حفظ التراث في فلسطين، إلى جانب الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين تتضمن خطة تعاون لتنفيذ برامج ومشاريع وإطلاق مبادرات ثنائية في مجال حفظ وتثمين التراث.

