فلسطين والسعودية تبحثان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

بحث قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، خلال لقائه، في العاصمة الأردنية عمّان، سفير المملكة العربية السعودية غير المقيم والمفوّض لدى دولة فلسطين الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستعمرين على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى.

وأكد الهباش- وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة سياسات الاحتلال، مشيداً بجهود السعودية ومواقف الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في دعم القضية الفلسطينية على مختلف المستويات وفي المحافل الدولية.

من جانبه.. شدد السفير السعودي على وقوف المملكة، قيادة وشعباً، إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى زوال الاحتلال، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.