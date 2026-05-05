فلسطين تدين العدوان الإيراني على الإمارات واستهداف منشآتها ومراكزها الحيوية

أعربت فلسطين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الإيراني على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة واستهداف منشآتها ومراكزها الحيوية.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم/الثلاثاء/ - تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، مجددة وقوفها وتضامنها مع باقي دول الخليج والأردن التي تعرضت للاعتداءات.

كما دعت الوزارة الجانب الإيراني إلى وقف هذه الاعتداءات فورًا، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، واحترام مبادئ حسن الجوار؛ بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.