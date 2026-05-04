مطالب فلسطينية عاجلة من بلجيكا.. ودعوة لتوحيد الصف تحت سلطة الحكومة

استقبل السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، وفدا بلجيكيا رفيع المستوى ضم كلاً من: يوهان فيركامان، المبعوث البلجيكي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، وأنيك فان كالسـتر، القنصل العام البلجيكي في القدس، والدكتور بارت دي غروف، سفير بلجيكا لدى جمهورية مصر العربية.

وبحث الاجتماع دور كل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في تعزيز الالتزامات بموجب القانون الدولي، بما يسهم في تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة.

مطالب فلسطينية عاجلة من بلجيكا

وأشاد السفير العكلوك بالمواقف البلجيكية المتسقة مع القانون الدولي، بما في ذلك دعم الأونروا، ووقف المعاملات القنصلية مع المستوطنين، ودعم مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل، والانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، إلى جانب التأكيد على ضرورة مساءلة الاحتلال عن انتهاكاته.

كما دعا بلجيكا إلى استكمال خطوات الاعتراف بدولة فلسطين، وتعزيز شراكة استراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين، وتوفير الدعم المالي اللازم للحكومة الفلسطينية، وحث دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ مواقف أكثر فاعلية تجاه الانتهاكات الإسرائيلية، بما في ذلك فرض عقوبات ومساءلة المسؤولين الإسرائيليين.

من جانبه، أكد الوفد البلجيكي أهمية العمل على توحيد الأرض الفلسطينية تحت سلطة الحكومة الفلسطينية، وضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، مشدداً على أهمية الدور العربي في دعم هذا المسار.

حضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني عدد من المستشارين والدبلوماسيين، إلى جانب الملحق العسكري البلجيكي وأعضاء من الوفد المرافق.

