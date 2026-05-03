العكلوك يبحث مع وزير الصحة إدخال وشراء عيادات طبية متنقلة لـ غزة

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان في جمهورية مصر العربية، السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، وذلك بمقر الوزارة في القاهرة، في إطار متابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء الصحة العرب التي صدرت في اجتماعه نهاية ديسمبر 2025 بشأن دعم القطاع الصحي في دولة فلسطين.

وخلال اللقاء، عرض السفير العكلوك على وزير الصحة المصري تبعات وآثار التدمير الممنهج الذي مارسته إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد القطاع الصحي الفلسطيني، في سياق ما وصفه بجريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، إلى جانب ما يجري من اعتداءات وجرائم تطهير عرقي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.

إدخال عيادات طبية متنقلة إلى غزة

كما تناول اللقاء متابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء الصحة العرب بشأن إدخال وشراء عيادات طبية متنقلة إلى قطاع غزة، إضافة إلى دعم وزارة الصحة الفلسطينية بالأدوية والمعدات الطبية، وتعزيز برامج بناء القدرات وتطوير الكوادر الصحية.

وأكد وزير الصحة والسكان، خلال الاجتماع، حرص مصر على مواصلة تقديم كل أشكال الدعم اللازم لإعادة بناء وتطوير المنظومة الصحية الفلسطينية، مشددًا على أهمية ملف العيادات الطبية المتنقلة والشاملة، وموجهًا بإجراء دراسات فنية عاجلة لتحديد الاحتياجات الفلسطينية بدقة، إلى جانب بحث آليات تبادل الوفود الطبية في مختلف التخصصات لنقل الخبرات وتأهيل الكوادر الفلسطينية.

من جانبه، نقل السفير مهند العكلوك إلى وزير الصحة المصري تحيات الدكتور ماجد أبو رمضان، وزير الصحة الفلسطيني، معربًا عن بالغ التقدير لمواقف جمهورية مصر العربية الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية، ومثمنًا جهودها المستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، واستقبالها وعلاجها آلاف الجرحى والمرضى من قطاع غزة، فضلًا عن توفير الجزء الأكبر من المساعدات الطبية والإغاثية التي تدخل القطاع رغم الحصار الإسرائيلي.

حضر اللقاء من جانب مندوبية فلسطين كل من المستشار الأول الدكتور رزق الزعانين، والسكرتير الثالث علا عامر الجعب، ومن جانب وزارة الصحة المصرية الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتورة سوزان زناتي مدير عام قطاع التعاون الدولي.