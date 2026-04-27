سفير فلسطين يبحث مع نظيره البلجيكي تطورات الأوضاع ودعم حل الدولتين

التقى سفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح، اليوم الإثنين، سفير بلجيكا بالقاهرة بارت دي جروف، وذلك بمقر السفارة، حيث بحث الجانبان آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية وسبل تعزيز التعاون الثنائي.

وثمّن السفير دياب اللوح الدور السياسي والإنساني الذي تضطلع به بلجيكا دعما لفلسطين، مستعرضا تطورات الأوضاع في الضفة الغربية بما فيها القدس، في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وتصاعد اعتداءات المستوطنين، إلى جانب السياسات والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب.

كما استعرض الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة، ومساعي إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للتخفيف من معاناة السكان، وتسريع عملية إعادة الإعمار، فضلًا عن أهمية منع التهجير والضم، ووقف التوسع الاستيطاني، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة.

من جانبه، أكد السفير البلجيكي دعم بلاده لمبدأ حل الدولتين، مشيرًا إلى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة استمرار وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.