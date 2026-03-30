دياب اللوح يستقبل القائم بأعمال سفارة جمهورية كوريا

استقبل سفير دولة فلسطين بمصر دياب اللوح، القائم بأعمال سفارة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بالقاهرة كيم يونغ هو، في مقر السفارة.

ووضع السفير دياب اللوح القائم بالأعمال في صورة التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، خاصة في الضفة الغربية بما فيها القدس، في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني، وتصاعد اعتداءات المستوطنين، والإجراءات والسياسات الإسرائيلية أحادية الجانب.

وكذلك الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة ومساعي إدخال المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة شعبنا في قطاع غزة، وتسريع عملية إعادة الإعمار، ومنع التهجير والضم، ووقف التوسع الاستيطاني، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة.

من جهته ، ثمن المستشار كيم يونغ هو اللقاء الذي يصب في صالح تحقيق مزيد من التعاون والتشاور والتنسيق، مؤكدا استمرارية حكومة بلاده في الحفاظ على موقفها الداعم والثابت تجاه القضية الفلسطينية.