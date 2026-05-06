الصحة: تقديم 58 خدمة طبية للحجاج المصريين خلال أول يومين عمل للبعثة بالأراضي السعودية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 58 خدمة طبية للحجاج المصريين خلال أول يومين من عمل البعثة الطبية المصرية في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار الحرص الدائم على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وبالتنسيق الوثيق مع الجهات الصحية السعودية الشقيقة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات شملت حالات متنوعة، منها تحويل حاج مصري يبلغ من العمر 65 عاماً إلى أحد المستشفيات السعودية بعد إصابته بكسر في الكاحل، حيث تلقى التدخل الجراحي اللازم والرعاية الطبية المتميزة، كما تم تحويل سيدة تبلغ من العمر 64 عاماً أصيبت بارتفاع في ضغط الدم مصحوب بقيء متكرر، حيث حظيت بالرعاية الطبية الفورية والمتكاملة في أحد المستشفيات السعودية.

البعثة الطبية المصرية تعمل بكامل طاقتها

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، أن البعثة الطبية المصرية تعمل بكامل طاقتها بالتعاون والتنسيق التام مع السلطات الصحية السعودية، لضمان توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية للحجاج المصريين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحماية من أي أمراض معدية، وتعزيز التوعية الصحية بين الحجاج.

وأشار إلى أن وزارة الصحة المصرية قد وفرت كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعيادات البعثة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لضمان استمرار تقديم الرعاية الطبية على مدار الساعة، مشيداً بجهود الفرق الطبية السعودية وكرم الضيافة والتعاون المهني الرفيع.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد مصطفى، رئيس البعثة الطبية المصرية للحج، عن بالغ التقدير للدعم والتعاون المستمر من قبل الجهات الصحية السعودية، مؤكداً أن فرق البعثة الطبية مدربة وملتزمة بأعلى معايير الجودة والتنسيق مع السلطات الصحية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن.