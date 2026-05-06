مصدر يكشف حقيقة ترك وزير الصحة قاعة اجتماع النواب غاضبا

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، حقيقة ما جرى خلال لقاء وزير الصحة خالد عبد الغفار بعدد من أعضاء مجلس الشيوخ المصري، مؤكدًا أن مغادرة الوزير للاجتماع لم تكن نتيجة توتر، وإنما بهدف استكماله في قاعة أكبر.

أوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن عدد النواب الحاضرين للاجتماع كان كبيرًا مقارنة بسعة القاعة المخصصة، ما أدى إلى صعوبة استيعاب جميع المشاركين بشكل مناسب.

فضل مغادرة القاعة

أضاف أن الوزير فضل مغادرة القاعة بشكل مؤقت، للعمل على نقل الاجتماع إلى قاعة أخرى أكثر اتساعًا، تتيح استكمال المناقشات بشكل منظم يضمن مشاركة جميع النواب.

وأشار إلى أن الاجتماع كان مخصصًا لمناقشة عدد من الملفات الصحية المهمة المتعلقة بخدمات المواطنين في مختلف الدوائر، مؤكدًا حرص الوزارة على استمرار التنسيق مع البرلمان.