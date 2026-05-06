وزير الصحة يبحث مع جامعة “جلوبال تك” الإسبانية التعاون في التدريب والتعليم الطبي المستمر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مساء الأربعاء، اجتماعاً مع وفد جامعة “جلوبال تك” الإسبانية، لبحث فرص التعاون المشترك في مجالات التدريب والتعليم الطبي المستمر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش البرامج التدريبية المتخصصة للأطقم الطبية، والخبرات الأكاديمية والتكنولوجية التي تمتلكها الجامعة، بهدف دعم خطط الوزارة في بناء قدرات العاملين بالقطاع الصحي وفق أحدث المعايير الدولية.

وأضاف أن اللقاء استعرض فرص التعاون في التعليم الطبي المستمر والتدريب المهني وتبادل الخبرات العلمية، إلى جانب سبل توظيف التكنولوجيا الحديثة لتطوير العملية التعليمية والتدريبية للفرق الطبية.

الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة

وأكد الوزير أهمية الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة والتوسع في الشراكات مع المؤسسات التعليمية العالمية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ويحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة في تطوير القطاع الصحي.

حضر الاجتماع اللواء عمرو عايد مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور أحمد الجوهري مستشار الوزير للمعاهد الفنية والتعليم الطبي المستمر، والدكتورة سوزان زناتي مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة إسراء أبو زيد مدير عام الإدارة العامة لمراكز التدريب.