إلهام أبو الفتح
وزير الصحة يبحث مع السفير الفرنسي تعزيز علاج أطفال فلسطين المصابين بالأورام

وزير الصحة والسكان
وزير الصحة والسكان
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً هاماً مع السفير إريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، والوفد المرافق له، بحضور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور نعمة عابد، والدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، وممثلي شركة «إليفيت»، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في علاج مرضى الأورام من الأطفال الفلسطينيين.

وأكد الوزير حرص الدولة المصرية على تقديم كل أشكال الدعم الطبي والإنساني للأشقاء الفلسطينيين، مشدداً على مواصلة دور مصر الرائد في استقبال المصابين وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لهم، بما يعكس التزامها الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

 

تعزيز الشراكات الدولية

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات الدولية مع المؤسسات الطبية المتخصصة لتوفير أعلى مستويات الرعاية للأطفال المصابين بالأورام، مع تسخير الإمكانات المتاحة لضمان حصولهم على أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية.

من جانبه، أعرب السفير الفرنسي عن تقدير بلاده الكبير للجهود المصرية في دعم وعلاج المصابين الفلسطينيين، مؤكداً استعداد فرنسا لتعزيز التعاون مع وزارة الصحة المصرية ودعم المبادرات الإنسانية الرامية إلى رعاية الأطفال الفلسطينيين، مشيداً بالتنسيق القائم بين الأطراف المعنية.

وناقش الاجتماع الترتيبات النهائية لتوقيع بروتوكول تعاون بين مستشفى جوستاف روسي مصر والسفارة الفرنسية، يقضي بتخصيص عدد من الأسرة لعلاج أطفال فلسطين المصابين بالأورام بدعم من الهلال الأحمر المصري، على أن يتم توقيعه خلال الأسابيع المقبلة تمهيداً لبدء استقبال الحالات.

وحضر الاجتماع من جانب الوزارة كل من: الدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد العقاد، مدير المجالس الطبية المتخصصة، وعدد من قيادات الوزارة، إلى جانب ممثلي السفارة الفرنسية ومنظمة الصحة العالمية وشركة إليفيت ومستشفى جوستاف روسي.

وزير الري: التجربة المصرية تمثل نموذجا متقدما في الإدارة المتكاملة للموارد المائية

وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى

بعد سن الأربعين.. 6 أشياء تتغير في جسمك فجأة

مشروبات طبيعية تنظف الكبد في 7 أيام.. ديتوكس آمن يعيد لجسمك نشاطه

موستانج

