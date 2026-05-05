‎وزير الصحة يتابع معدلات الإنجاز في مشروع الشبكة الوطنية للباثولوجيا الرقمية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة معدلات الإنجاز ومناقشة المعوقات الفنية بمشروع إنشاء الشبكة الوطنية للباثولوجيا الرقمية عن بُعد، مؤكدًا أهميته الاستراتيجية في تطوير منظومة التشخيص المرضي ودعم مرضى الأورام.



‎وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المشروع يهدف إلى إنشاء شبكة متكاملة لمسح وتداول وأرشفة الشرائح الرقمية، وكتابة تقارير الباثولوجي عن بعد، مع دعم قدرات التشخيص بالذكاء الاصطناعي، وتكوين قاعدة بيانات وطنية داعمة للأبحاث والعلاجات.

توحيد خدمات الباثولوجيا



‎وأكد الوزير خلال الاجتماع ضرورة توحيد خدمات الباثولوجيا لمرضى الأورام على مستوى جميع محافظات الجمهورية، موجهاً بسرعة الانتهاء من المشروع وتعميمه على كافة المحافظات، مع توفير كل الإمكانيات اللازمة للكوادر الطبية، وتعزيز التنسيق مع الجهات الشريكة، وإعداد تقارير دورية للتقييم والمتابعة المستمرة.

وحضر الاجتماع كل من: الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير للشؤون الوقائية، واللواء عمرو عايد مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور أحمد الجوهري مستشار الوزير للتعليم المهني ، والدكتور عصام عياد رئيس وحدة الباثولوجي الرقمي بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور أسامة وليم رئيس المؤسسة المصرية للباثولوجيا بأمريكا عبر تقنية الكونفرانس، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة تريزا عزيز مدير معهد الباثولوجي.

وتؤكد الوزارة أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في التحول الرقمي للخدمات الطبية، خاصة في مجال تشخيص وعلاج الأورام.