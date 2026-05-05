برلمان

تحرك برلماني عاجل بشأن تيسير استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة لغير الخاضعين لمظلة التأمين

فريدة محمد

تقدمت منى قشطة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الصحة والسكان، بشأن تيسير استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، للمواطنين غير الخاضعين لمظلة التأمين الصحي.

وأكدت النائبة، أنه في إطار توجه الدولة نحو تعزيز جودة الحياة الصحية للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدرت وزارة الصحة والسكان تعليمات للجهات المعنية بملف العلاج على نفقة الدولة، تستهدف تيسير وتسريع إجراءات استخراج قرارات العلاج للمواطنين غير الخاضعين لمنظومة التأمين الصحي، وذلك من خلال الاعتماد على الأنظمة الرقمية المتكاملة وقواعد البيانات المشتركة بين الجهات المعنية.

تفعيل الربط بين قواعد بيانات منظومتي العلاج على نفقة الدولة والهيئة العامة للتأمين الصحي

وأوضحت أن التوجيهات تضمنت تفعيل الربط بين قواعد بيانات منظومتي العلاج على نفقة الدولة والهيئة العامة للتأمين الصحي، بما يتيح التحقق المسبق من موقف المواطنين طالبي الخدمة، وتحديد مدى خضوعهم للتأمين الصحي من عدمه، بما يُغني عن مطالبة المواطن بتقديم مستندات إضافية، ويسهم في تقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمة.

وكشفت أن الممارسة العملية على أرض الواقع لا تزال تشهد وجود العديد من العقبات، التي تتعارض مع الهدف من هذه التوجيهات؛ حيث يضطر المواطن، بعد إجراء الكشف الطبي داخل المستشفى والحصول على تقرير اللجنة الثلاثية، إلى التوجه بنفسه إلى مكتب التأمينات الاجتماعية لاستخراج برينت تأميني، ثم إلى جهة التأمين الصحي التابع لها للحصول على خطاب يفيد بعدم انتفاعه من خدمات التأمين، قبل العودة مرة أخرى إلى المستشفى لاستكمال إجراءات إصدار قرار العلاج.

وقالت عضو مجلس النواب: هذا المسار يمثل عبئًا إداريًا وزمنيًا على المواطنين، خاصة من الفئات الأولى بالرعاية، ويُفرغ التوجيهات الصادرة بشأن التيسير من مضمونها العملي، فضلًا عن كونه يُطيل أمد الحصول على الخدمة العلاجية في حالات قد تكون عاجلة.

نفقة الدولة مجلس النواب منى قشطة الصحة العلاج على نفقة الدولة

