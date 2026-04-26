قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأجهزة الأمنية تنجح في إعادة شاب من ذوي الإعاقة لأسرته بالبساتين
بين العجز والفقر.. زينب تستغيث من قلب أخميم بسوهاج: بنتي تستاهل تعيش حياة كريمة
أول تعليق من شقيقة صلاح بعد إصابته
كيف يتعامل الأهلي مع ملف إمام عاشور في ظل ضغط مباريات الدوري والأزمة الحالية؟
طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة أجرة بسوهاج
بالخطوات.. اعرف إزاي تقدر تتعالج على نفقة الدولة
موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري
مؤتمر صحفي غدا في الزمالك للإعلان عن تفاصيل الشراكة مع راع جديد
عماد الدين حسين: حادث عشاء مراسلي البيت الأبيض فردي ولا علاقة له بحرب إيران
كيف يفكر توروب لمواجهة الأهلي وبيراميدز؟.. الخطة كاملة
التضامن:بدء سفر حجاج الجمعيات أول أسبوع في مايو المقبل
6 محاذير.. ماذا قال معتمد جمال لـ نجوم الزمالك قبل مواجهة انبي والأهلي؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بالخطوات.. اعرف إزاي تقدر تتعالج على نفقة الدولة

للتأمين الصحي
للتأمين الصحي
رحمة سمير

قال خالد عبدالغفار إن منظومة العلاج على نفقة الدولة تُعد أحد أهم أشكال الدعم الصحي المقدَّم للمواطنين دون تحمل أي اشتراكات، مشيرًا إلى أنها متاحة فقط لغير الخاضعين للتأمين الصحي سواء القديم أو منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح أن الحصول على قرار العلاج لا يتم عبر أي وساطة أو تدخلات، مؤكدًا أن المسار الرسمي يبدأ فقط من المستشفى، حيث يتم توقيع الكشف الطبي على المريض وإعداد تقرير طبي دقيق يُرفع إلكترونيًا إلى المجالس الطبية المتخصصة.

وأضاف أن هناك نوعين من الإجراءات: حالات يتم اعتمادها سريعًا لكونها “مُكودة ومعروفة” مثل جراحات القلب والأورام وزراعة الأعضاء، وحالات أخرى قد تتطلب فحوصات إضافية قبل الموافقة.

وأشار إلى أن جميع الإجراءات تتم إلكترونيًا بالكامل عبر منظومة مؤمنة، دون أي تدخل بشري أو إمكانية إصدار قرارات خارج النظام، مؤكدًا أن دور المسؤولين يقتصر على متابعة الأداء وحل أي تأخير أو قصور داخل المنظومة.

وأكد أن المريض لا يتحمل في أغلب الحالات أي تكلفة، باستثناء بعض الفحوصات البسيطة غير المشمولة، موضحًا أن المنظومة تعمل وفق “حزمة خدمات صحية ممولة” تغطي معظم الاحتياجات العلاجية الأساسية.

واختتم بالتأكيد على أن نجاح المنظومة يعتمد على التزام المريض بالمسار الصحيح من البداية داخل المستشفى، باعتباره المدخل الوحيد للحصول على الخدمة العلاجية على نفقة الدولة.

خالد عبدالغفار العلاج الدعم الصحي تتعالج على نفقة الدولة التأمين الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب

رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب السويس فجرًا وتوقظ المصريين .. ماذا حدث في مصر؟

بعد هبوط قوي.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم بالأسواق

أسعار الدواجن ترتفع مجددا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

رجالة الزمالك تتصدّر المشهد.. مصطفى يونس يُفجّر مفاجأة: لا أتمنى فوز الأهلي بالبطولة لهذه الأسباب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26 أبريل.. عيار 21 بكام؟

بالبيجامة.. ياسمين صبري تستعرض جمالها

ترشيحاتنا

مفاجأة للزوار.. تعليق لافتة جنينة الحيوانات رسميًا في الجيزة | فيديو

الهلال الأحمر المصري يدفع بـ105 آلاف سلة غذائية وأطنان من الأدوية لغزة

بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.. دعم القيادة السياسية يدفع منظومة التعليم العالي لتحقيق طفرة تنموية بسيناء ومدن القناة

بالصور

طريقة عمل توفي الكراميل

طريقة عمل توفي الكراميل
طريقة عمل توفي الكراميل
طريقة عمل توفي الكراميل

كيف تفرّق بين الصدفية والإكزيما؟ إليك الفروق الأساسية!

كيف تفرّق بين الصدفية والإكزيما؟ إليك الفروق الأساسية!
كيف تفرّق بين الصدفية والإكزيما؟ إليك الفروق الأساسية!
كيف تفرّق بين الصدفية والإكزيما؟ إليك الفروق الأساسية!

بدون بطانة.. فستان أروى جودة قبل التعديل يثير السوشيال ميديا

اروي جودة
اروي جودة
اروي جودة

أنغام بفستان فيروزي في حفلتها بأبوظبي

انغام بفستان فيروزي فى حفلتها بابوظبي
انغام بفستان فيروزي فى حفلتها بابوظبي
انغام بفستان فيروزي فى حفلتها بابوظبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد