افتتاح عيادات جديدة لقرارات العلاج على نفقة الدولة بالمنوفية

أعلن الدكتور عمرو مصطفى مدير مديرية الصحة بالمنوفية، أنه تم افتتاح عيادتين جديدتين لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة بقريتي كفر داوود بمركز السادات، وشبرا زنجي بمركز الباجور.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الصحة بالتوسع في الخدمات الصحية داخل القرى والمراكز.

وأكد وكيل صحة المنوفية، أن افتتاح العيادتين الجديدتين يأتي بهدف تخفيف مشقة السفر والانتقال عن كبار السن والمرضى، وتوفير خدمة استخراج قرارات العلاج بالقرب من محل إقامتهم، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للأهالي وتحقيق سرعة الاستفادة من منظومة العلاج على نفقة الدولة.

وأكد محافظ المنوفية أن هذه التوسعات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز خدمات الرعاية الأساسية، ودعم جهود الدولة في توفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين داخل مختلف أنحاء المحافظة.

وتواصل محافظة المنوفية جهودها لدعم القطاع الصحي، من خلال التوسع في الخدمات العلاجية وتطوير البنية الصحية، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.