محافظ المنوفية: ضبط 12 طن ملح طعام مجهول المصدر فى حملة بالشهداء وإجراءات رادعة للمخالفين| صور

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة وتعزيز جهود التصدي لكافة صور الغش والتلاعب التجاري ومواصلة مكافحة الفساد وضبط المتلاعبين بصحة وحقوق المواطنين.

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء برئاسة محمد الزرقانى ، من ضبط 12 طن ملح طعام مجهول المصدر خلال حملة تفتيشية بالتعاون مع مسئولي إدارة تموين بالمدينة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار شن الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمنشآت وضبط المخالفين والمتاجرين بصحة المواطنين لضمان سلامة المنتجات المتداولة ومكافحة الفساد والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري وسرعة الاستجابة الفورية تحقيقاً الصالح العام.