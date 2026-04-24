قرد هارب يشعل السوشيال ميديا ويثير الذعر في المنوفية| فيديوجراف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو، لقرد هارب في إحدى قرى محافظة المنوفية، وأثار الفيديو حالة من الجدل الواسع والخوف بين الأهالي.

وشوهد القرد وهو يتنقل بين أسطح المنازل والأشجار، قبل أن يقتحم أحد الشوارع السكنية، ما تسبب في حالة من الفزع بين السكان، خاصة الأطفال وكبار السن.

وانتقلت مديرية الطب البيطري بالمنوفية وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية للمساعدة في ضبط القرد الهارب الذي يعلو إحدى الأشجار، يبلغ القرد عاماً من العمر واسمه "لولو".

