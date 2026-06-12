أطباء بنها الجامعي ينجحون في إنقاذ طفلة اخترق صدرها سيخ حديدي

نجح فريق جراحة القلب والصدر بمستشفيات بنها الجامعية في إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، بعد تعرضها لحادث بالغ الخطورة أدى إلى اختراق سيخ حديدي لصدرها بالكامل، في حالة نادرة ومعقدة كادت تودي بحياتها.

ووصلت الطفلة بحسب بيان لنقابة الأطباء- إلى قسم الاستقبال في الساعات الأولى من فجر الخميس، إثر سقوطها من أعلى مبنى تحت الإنشاء على سيخ حديدي اخترق القفص الصدري من الجانب الأيمن إلى الأيسر، مارا من أمام القلب والأوعية الدموية الرئيسية والرئتين.

أطباء مستشفى بنها الجامعي

وعلى الفور جرى التنسيق لاستقبال الحالة وتشكيل فريق طوارئ متخصص من جراحة القلب والصدر، حيث خضعت الطفلة لعملية جراحية دقيقة استمرت نحو ثلاث ساعات، تمكن خلالها الفريق الطبي من السيطرة على النزيف الداخلي واستخراج السيخ الحديدي بأمان، دون حدوث إصابات للقلب أو الرئتين أو الأوعية الدموية الرئيسية.

وجرت العملية تحت إشراف الدكتور إبراهيم قصب رئيس قسم جراحة القلب والصدر، وبمشاركة الأستاذ الدكتور باسم مفرح عجلان، والدكتورة هبة أبو الخير، والدكتور محمود عيد، والدكتور محمد أسامة، إلى جانب فريق التخدير بقيادة الدكتورة جينا، والدكتور عمرو، والدكتور إسلام معوض، وفريق التمريض بقسم جراحة القلب والصدر.

وفي هذا السياق، تشيد النقابة العامة للأطباء بالجهود الاستثنائية التي بذلها الفريق الطبي بمستشفيات بنها الجامعية، مؤكدة أن هذا النجاح يجسد كفاءة الأطباء المصريين وقدرتهم على التعامل مع أصعب الحالات الطارئة وإنقاذ الأرواح في ظروف بالغة التعقيد.