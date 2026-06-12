بحوث الإلكترونيات يعلن بدء التسجيل في البرنامج التدريبي الصيفي لطلاب الجامعات 2026

أعلن معهد بحوث الإلكترونيات فتح باب التسجيل في برنامج التدريب الصيفي الميداني لعام 2026، الذي يستهدف طلاب كليات الهندسة بمختلف تخصصاتها، وطلاب الجامعات التكنولوجية، والمعاهد العليا الهندسية والتكنولوجية، إلى جانب الطلاب الراغبين في تنمية مهاراتهم التقنية والبحثية واكتساب خبرات عملية متقدمة تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل.

وأوضحت الدكتورة شيرين محرم، رئيس المعهد، أن البرنامج يتضمن عددًا من المسارات التدريبية المتخصصة التي أُعدَّت وفقًا لأحدث التوجهات العالمية واحتياجات سوق العمل، وتشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني وأمن المعلومات، وأنظمة إدارة المباني الذكية (BMS)، والمتحكمات الدقيقة وأنظمة التحكم الصناعي (PLC)، وتصميم وتصنيع الدوائر الإلكترونية المطبوعة (PCB)، وتكنولوجيا النانو وتطبيقاتها في مجال الطاقة، والطاقة المتجددة وتطبيقاتها.

وأضافت رئيس المعهد أن إطلاق البرنامج الجديد يأتي في إطار الدور الوطني الذي يضطلع به معهد بحوث الإلكترونيات في إعداد وتأهيل شباب الجامعات المصرية، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة داخل بيئة بحثية وتكنولوجية متقدمة، بما يسهم في تنمية الكوادر البشرية القادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل.

ولفتت الدكتورة شيرين محرم إلى نجاح البرنامج التدريبي السابق للمعهد، الذي أسهم في تأهيل 1000 طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا، من خلال 10 مسارات تدريبية متخصصة نُفذت داخل المعامل المركزية والمعامل البحثية المتقدمة بالمعهد.

وتميز البرنامج السابق بإتاحة التدريب العملي تحت إشراف نخبة من الباحثين والخبراء، بما أتاح للطلاب الاستفادة من الإمكانات البحثية والتكنولوجية المتطورة، والتعرف على أحدث الاتجاهات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والإلكترونيات المتقدمة، والأمن السيبراني، والأنظمة الذكية، وتكنولوجيا المستقبل.

ومن المقرر أن يبدأ البرنامج الصيفي لهذا العام اعتبارًا من 1 يوليو 2026، ويستمر حتى 15 سبتمبر 2026. ويحصل كل متدرب على برنامج تدريبي لمدة شهر بإجمالي 60 ساعة تدريبية، موزعة على 12 يومًا تدريبيًا بواقع ثلاثة أيام أسبوعيًا. ويتم تنفيذ التدريب داخل مقرات ومعامل معهد بحوث الإلكترونيات بالقاهرة، مع إعطاء الأولوية للقبول وفقًا لأسبقية التسجيل واستكمال إجراءات الحجز، نظرًا لمحدودية الأماكن المتاحة.

ويدعو المعهد الطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرنامج إلى سرعة التسجيل قبل انتهاء فترة التقديم، حيث يستمر استقبال طلبات التسجيل حتى الأول من يوليو 2026، ويمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لمعهد بحوث الإلكترونيات.

https://eri.sci.eg

وتجدر الإشارة إلى أن معهد بحوث الإلكترونيات يُعد أحد أبرز المؤسسات البحثية المتخصصة في مصر والشرق الأوسط في مجالات الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والأنظمة الذكية، كما يقدم برامج تدريبية متخصصة لطلاب الجامعات في التخصصات ذات الصلة، انطلاقًا من رسالته في الاستثمار في تنمية الكفاءات الشابة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي والصناعة القائمة على التكنولوجيا المتقدمة.