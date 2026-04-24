المنوفية: الانتهاء من تطوير الملعب والمدرجات بمركز التنمية الشبابية بتلا

أعلن اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية عن الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة الملعب القانوني والمدرجات بمركز التنمية الشبابية بمركز ومدينة تلا ، ضمن الخطة المركزية لوزارة الشباب والرياضة للعام المالي الحالي ، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير البنية التحتية لقطاع الشباب والرياضة باعتباره أحد أهم محاور بناء الإنسان المصري.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية ، أن أعمال التطوير تمت بتكلفة إجمالية بلغت 5 مليون جنية ، و شملت رفع كفاءة أرضية الملعب بما يتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة ، إلي جانب استكمال وتطوير المدرجات وتحسين البنية الخدمية داخل المركز ، بما يساهم في استضافة الأنشطة المتنوعة والفعاليات الرياضية ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للشباب والنشء وبناء أجيال قادرة على الإبداع والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

أكد محافظ المنوفية أن خطة التطوير تستهدف رفع كفاءة المنشآت الرياضية وتحويل مراكز الشباب إلى مراكز تنموية متكاملة ، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وإتاحة الفرص أمام الشباب لممارسة الأنشطة المختلفة داخل منشآت مجهزة وفق أحدث المعايير ، مشيراً إلى أن المحافظة تشهد حالياً تطوير في البنية التحتية للهيئات الشبابية بما يتواكب مع الطفرة التنموية التي تشهدها المحافظة ويعظم من إمكانات المنشآت الشبابية والرياضية لتقديم أفضل الخدمات لأهالي المحافظة.