إلهام أبو الفتح
طه جبريل
محافظات

صحة المنوفية تضبط مخالفات تهدد سلامة المرضى بالمراكز الطبية الخاصة

مروة فاضل

 انطلقت حملات تفتيشية موسعة لقطاع "العلاج الحر" بمديرية الصحة في محافظة المنوفية لتشمل المنشآت الطبية الخاصة بمراكز السادات، شبين الكوم، وقويسنا.

​جاءت هذه التحركات بإشراف مباشر من  الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وبمتابعة ميدانية دقيقة من مدير إدارة الطب العلاجي، والقائم بعمل مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، وبالتنسيق المشترك مع هيئة الدواء المصرية.

وكان من ​نتائج الحملة غلق إداري و وجود مستلزمات منتهية الصلاحية

حيث ​أسفرت الحملات المكثفة التي شملت (مستشفيات خاصة، عيادات تخصصية، معامل طبية، وعيادات خاصة) عن ضبط عدة مخالفات هددت سلامة المرضى، وجاءت النتائج كالتالي:

قامت ​هيئة الدواء المصرية بتحرير محاضر ضبط لمستلزمات طبية وأدوية "منتهية الصلاحية" كانت معدة للاستخدام.

وفيما يخص ​المنشآت المخالفة تم  استصدار قرارات "غلق إداري" فوري لعدد من المنشآت التي لم تلتزم بالاشتراطات الصحية والترخيص.

بالإضافة إلى ​الإنذارات القانونية و توجيه إنذارات شديدة اللهجة لبعض العيادات والمراكز لتلافي الملاحظات الفنية في أسرع وقت.

​ 

​ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أنه "لا تهاون في حياة المواطن ونعمل على مدار الساعة" و اضاف أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة "طرق الأبواب" لضمان جودة الخدمة الطبية، قائلاً: - ​"إن صحة المواطن المنوفي خط أحمر، ولن نسمح بوجود كيانات طبية غير مرخصة أو مستلزمات طبية تهدد سلامة المرضى وأن فرق العلاج الحر تعمل في نوباتجيات صباحية ومسائية لتغطية كافة أرجاء المحافظة، والهدف ليس مجرد العقاب، بل رفع كفاءة الأداء داخل المنشآت الخاصة لتتكامل مع الجهود الحكومية في تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري".

​واختتم بالتأكيد على استمرار التعاون مع كافة الجهات الرقابية وهيئة الدواء، لضمان انضباط القطاع الطبي الخاص، مشددة على أن المنشآت الملتزمة ستجد كل الدعم لتطوير أدائها، بينما ستواجه المخالفات بكل حزم وقوة القانون.

