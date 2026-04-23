رئيس جامعة المنوفية: جاري تنفيذ الجامعة التكنولوجية الأهلية ومدينة طبية متكاملة

استعرض الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية ، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ومنها جامعة المنوفية التكنولوجية الأهلية، توسعات الجامعة بمدينة السادات، وكذلك المراحل الجاري تنفيذها في مشروع المدينة الطبية المتكاملة بالمجمع الطبي بشبين الكوم.

جاء ذلك خلال إجتماع موسع عقده رئيس الجامعة، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وسعاد بيومي القائم بعمل أمين عام الجامعة، ونخبة من القيادات الأكاديمية والفنية من كلية الهندسة ومركز الإستشارات الهندسية، وأعضاء الإدارة العامة للشئون الهندسية بالجامعة. وخلاله ناقش رئيس الجامعة مراحل التنفيذ، نسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها وففاً للبرنامج الزمني بالخطة الإستراتيجية.

أكد رئيس الجامعة أن ملف تخصيص وتنمية أرض الـ (200) فدان بمدينة السادات شهد حراكًا مكثفًا وجهودًا غير مسبوقة منذ توليه رئاسة الجامعة، بما يعكس حرصًا واضحًا على إدارة هذا الملف الإستراتيجي بشكل مؤسسي وفق رؤية علمية وتنموية متكاملة ووفقاً للخطة الإستراتجية للجامعة. وفي خطوة محورية، تم إعادة تقييم موقع الأرض، بما أسفر عن توجيه رئاسي في نوفمبر 2023 بتوفير موقع بديل أكثر تميزًا من الناحية التخطيطية والعمرانية. وعلى إثر ذلك، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في فبراير 2024 على استبدال قطعة الأرض. وتم تخصيص واستلام قطعة الأرض البديلة بمساحة (200 فدان) بامتداد المحور المركزي رقم (1)، بجوار كل من جامعة الأزهر وجامعة مدينة السادات والمنطقة التكنولوجية بمدينة السادات، ويتميز الموقع الجديد بموقعه الاستراتيجي الفريد.

وأضاف الدكتور أحمد القاصد أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفي ديسمبر 2024 وافقت كل من وزارتي المالية، والتخطيط والتنمية الإقتصادية على نقل أصول قطعة الأرض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى جامعة المنوفية. وتم إدراج تسجيل القطعة كأملاك الجامعة بالجهاز المركزي للمحاسبات.

وتابع رئيس الجامعة مع اللجنة الهندسية نسبة الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها علي أرض الـ (200) فدان بمدينة السادات ، حيث

أوضح الدكتور أحمد القاصد بأنه تم الإنجاز بنسبة 40% لتنفيذ سور بطول 1600 متر حول أرض الجامعة، وذلك في إطار استكمال إجراءات تأمين الموقع وحمايته. كما تم سداد رسوم إدخال المرافق بقيمة 30 مليون جنيه، في إطار استيفاء المتطلبات المالية اللازمة لتجهيز الموقع العام والبدء في الأعمال الإنشائية، وجاري حالياً إستصدار القرار الوزاري النهائي من وزارة الإسكان وإعتماد البرنامج الزمنى للأعمال المزمع إنشائها. وإستكمالًا للأعمال الإنشائية بأرض الجامعة بمدينة السادات جاري العمل في إنشاء بئر مياه جوفية بقطعة الأرض بمدينة السادات، وذلك تمهيدًا لتنفيذ مشروع المزرعة التعليمية التابعة لكلية الزراعة.

وأوضح القاصد أنه تم البدء في مفاوضات إجراءات شراكة لإنشاء فرع جامعة دولية ضمن جزء من الارض بمدينة السادات تماشياً مع خطة الدولة، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة للتوسع الأكاديمي. وأيضا تمت موافقة وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية علي إدراج مشروع انشاء جامعة المنوفية التكنولوجية الأهلية بمدينة السادات بمقترح الخطه الاستثمارية للجامعة للعام المالى 2026-2027.

وتضمن العرض ملامح متقدمة للجامعة التكنولوجية الأهلية التى تم تخصيص مقر مؤقت لها بمباني الراهب التابعة للجامعة لبدء الدراسة بها في العام الجامعي 2026/2027 لحين الإنتهاء من المقر الدائم بأرض الجامعة بمدينة السادات، والتي تشمل كليات وبرامج تكنولوجية متخصصة، ومعامل متطورة، وورش تدريب حديثة، إلى جانب مبانٍ إدارية وخدمية ذكية، وبنية تحتية رقمية متكاملة، ومساحات خضراء واسعة، بما يخلق بيئة تعليمية عصرية ومستدامة تلبي طموحات الأجيال القادمة ومتطلبات المجتمع الصناعي بالمحافظة ومدينة السادات .

كما استعرض رئيس الجامعة المخطط الطموح لإنشاء *مدينة طبية متكاملة داخل المجمع الطبي بشبين الكوم، تضم إنشاء (المبني الشمالي لمعهد الأورام – المراكز الجراحية المتخصصة – مستشفي الباطنة – مراكز طبية متخصصة – مركز بحثي تدريبي متقدم)* علي مساحة 10 أفدنة، لتقديم خدمات صحية عالية الجودة، ودعم منظومة التعليم الطبي والبحث العلمي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.

وأوضح رئيس الجامعة بأنه فيما يتعلق بنسب إنجاز مشروع المدينة الطبية في *المرحلة الأولي لها والتى تشمل إنشاء المبني الشمالي لمعهد الأورام* علي مساحة 3500 متر مربع بإرتفاع 9 أدوار، والذى تمت موافقة وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية علي إدراجه في خطة العام المالي 2024-2025، فقد تم الإنتهاء من التصميمات والمقايسات التقديرية للأعمال (الإنشائية – المعمارية – الكهربائية – الكهروميكانيكية) وفقاً لأحدث النظم والتقنيات الحديثة للمباني الطبية وبما يتوافق مع معايير الجودة في الرعاية الصحية، والتي قام بها المكتب الإستشاري الهندسي المتخصص في المنشآت الصحية، هذا بالإضافة إلي الإنتهاء من أعمال المجسات الأرضية ونتائج تحليل التربة للبدء في أعمال الحفر. هذا بالإضافة إلي سداد (120 مليون جنيه) قيمة المقايسات الخاصة لشركة كهرباء جنوب الدلتا لتوصيل الكهرباء ضمن المرافق المطلوبة للمدينة الطبية.

وأضاف رئيس الجامعة فيما يخص المرحلة الثانية من مشروع المدينة الطبية والتي تتضمن إنشاء مبني المراكز الجراحية المتحصصة علي مساحة 3000 متر بإرتفاع 9 أدوار، والذى تمت موافقة وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية علي إدراجه في خطة العام المالي 2024-2025، جاري حالياً الإنتهاء من أعمال التصميمات الخاصة تمهيداً للبدء الفعلي في الإنشاءات.

وأعرب الدكتور القاصد عن تقديره الكبير للجهود المتميزة التي بذلتها كلية الهندسة ومركز الاستشارات الهندسية في إعداد هذه الرؤى والدراسات، مؤكدًا أن ما تم تقديمه يعكس مستوى احترافيًا عاليًا وخبرة متميزة للكوادر الأكاديمية بالجامعة مشيرًا إلى دور المركز المتميز في خدمة المجتمع .

حضر الاجتماع الدكتور محمد سعفان عميد كلية الهندسة، الدكتور عصام هلال المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، الدكتور حسام الدين صالح وكيل كلية الهندسة، الدكتورة غاده ياسين رئيس قسم الهندسة المعمارية، الدكتور محمد عادل مدير مركز الإستشارات الهندسية، ومن المكتب الاستشاري الهندسي كل من الدكتور محسن إبراهبم، والدكتور إبراهيم صدقي.