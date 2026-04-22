كان بصحبة أحد الأشخاص.. فشل محاولات العثور على قرد المنوفية بعد مطاردة امتدت لساعات

انتهت محاولات البحث عن القرد الهارب في مدينة السادات في محافظة المنوفية حيث لم تتمكن الفرق المعنية من ضبطه بعد مطاردة استمرت لساعات.

حيث تم تشكيل لجنة من الإدارة البيطرية وجهاز مدينة السادات والحماية المدنية.

واستمرت مطاردة القرد لساعات حيث أنه سريع الحركة ويلجأ إلي الاختباء بالأشجار المنتشرة في المنطقة.

وقال الدكتور إبراهيم سلطان مدير الإدارة البيطرية، أن القرد كان بصحبة شخص وكان معه للتنزه وفر هاربا ولم يتمكن من الإمساك به.

وأكد أن القرد صغير الحجم ولا يمثل خطورة علي المواطنين ويتمكن من الاختباء اعلي الأشجار في المنطقة وهو ما أدي إلي صعوبة ضبطه.

وتابع أنهم مستمرون في عملهم للبحث عنه للإمساك به٫ مناشدا الأهالي بالإبلاغ عن مكان اختباءه لسهولة ضبطه.