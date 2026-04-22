وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

شيع العشرات من اهالي مدينة منوف في محافظة المنوفية جثمان مدرس الرياضيات إسلام بمدرسة الأسقفية

وادي الأهالي صلاة الجنازة علي الجثمان من مسجد الرحمة وتم تشييع الجثمان إلي مثواه الاخير في مقابر الأسرة.

جاء ذلك إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة وسط حالة من الصدمة بين الجميع من ابناء مدينة منوف.

وأكد الأهالي، أن الأستاذ إسلام كما يلقبونه أعطي لتلاميذه المراجعة النهائية قبل الامتحانات وكان يطمنهم ويشجعهم.

وأضاف الأهالي٫ أن رحيله عن الحياة صدمة للجميع من ابناء المدينة وخاصة طلابه وكان محبوب من الجميع.

فيما انتشرت كلمات النعي علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وسط حالة من الحزن بين الجميع.