محافظ المنوفية يتابع مشروعات «حياة كريمة» ويؤكد تسريع التنفيذ لخدمة المواطنين

التقى اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، وبحضور نائبه محمد موسى ، المهندس السعدي داوود مدير عام منطقة المنوفية بشركة غاز مصر والمهندس أحمد حجاج مدير عام المشروعات بالمحافظة ( الجدد ) ، لتهنئتهم بمهام عملهم ، متمنياً لهم دوام التوفيق والدفع بمنظومة العمل بالمشروعات المستهدفة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وتناول اللقاء مناقشة أخر مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالقطاع ، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بقرى مركزي أشمون والشهداء لسرعة نهوها ودخولها الخدمة أمام المواطنين ، وكذا المشروعات المستهدفة بالمرحلة الثانية للمبادرة ، كما تم استعراض الخطة المستقبلية للشركة والتوسعات في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تضافر الجهود والمتابعة الميدانية المستمرة لتقديم الدعم اللازم وتذليل العقبات لتحقيق المستهدف من المشروعات ، مؤكداً على ضرورة التعاون والتكاتف بين مختلف مؤسسات الدولة وبذل المزيد من الجهد والعمل بروح الفريق وان نعمل سويا علي خدمة المواطنين لتلبية احتياجاتهم ومطالبهم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأعرب مدير شركة غاز مصر الجديد عن سعادته بلقاء محافظ المنوفية ، مؤكداً على التعاون المثمر والبناء وتقديم كافة أوجه الدعم لإنجاز المشروعات لتحقيق تنمية حقيقية شاملة على أرض المحافظة لخدمة المواطنين.