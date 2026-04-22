تسليم عقود تقنين جديدة لأراضي أملاك الدولة لواضعي اليد بالمنوفية

واصل اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية تسليم عقود تقنين نهائية جديدة لعدد من المواطنين واضعي اليد بعد استيفائهم كامل الاشتراطات القانونية وموافقات الجهات المعنية وفقاً لأحكام القانون ، بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ، المستشار عصام النديم المستشار القانوني للمحافظة ، المهندسة علا الجعبري مدير عام إدارة الاملاك ، يحيى شكر مدير منظومة التقنين الالكترونية بالديوان العام .

سلم اليوم محافظ المنوفية عقود تقنين جديدة ، مشيراً إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على إنهاء ملف التقنين بالكامل، وتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين، ، مشددًا على استمرار العمل لحسم كافة الطلبات خلال الفترة القادمة، دعمًا لملف الحفاظ على أراضي الدولة وتحقيق الاستقرار للمواطنين الجادين، والتعامل بحسم مع أي تعديات جديدة على أراضي الدولة وإزالتها في المهد، والالتزام الصارم بالتوجيهات والقرارات المنظمة في هذا الشأن .

وأكد محافظ المنوفية أن ملف أراضي أملاك الدولة يعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، لافتاً إلى أن ما يتم من جهود سيحقق مردوداً إيجابياً كبيراً على مسار التنمية لصالح المواطنين والدولة ، في إطار قانون يحمي الجميع ويحفظ حقوقهم، بهدف التيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة بتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات للتقنين، مع الالتزام بالضوابط والقوانين لصالح المواطنين والدولة على حد سواء.