إصابة 11 شخصًا في تسرب غاز بمعمل طبي بجامعة المنوفية

أصيب 11 شخص في تسريب غاز ثاني أكسيد الكربون، من طفاية حريق داخل معمل كلية طب الأسنان بجامعة المنوفية.

وأصيب عدد من الطلاب واعضاء هيئة التدريس في الجامعة وتم على الفور نقلهم إلى المستشفيات الجامعية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

و تابع عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية الحالة الصحية للمصابين ميدانيًا داخل أقسام الطوارئ، بحضور قيادات القطاع الطبي، للتأكد من انتظام العمل وتوافر جميع الإمكانات الطبية.

وضمت الحالات المصابة مدرسًا بكلية طب الأسنان، و7 طلاب من الفرقتين الأولى والثالثة، إلى جانب معاون بالكلية و2 من مشرفي الأمن، وتم استقبالهم فورًا داخل أقسام الطوارئ، حيث خضعوا لفحوصات طبية شاملة شملت قياس العلامات الحيوية وتقييم الحالة العامة، مع تقديم الإسعافات الأولية والتدخلات العلاجية اللازمة وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.

وأكدت إدارة المستشفيات الجامعية أنه تم تفعيل خطة الطوارئ بشكل فوري، مع رفع درجة الاستعداد بكافة الأقسام المعنية، والدفع بفرق طبية متخصصة وأطقم تمريض على أعلى مستوى من الكفاءة، مع توفير الأجهزة والأدوية اللازمة لضمان سرعة التعامل مع الحالات.

وخلال المتابعة، تواجدت قيادات كلية طب الأسنان للاطمئنان على الطلاب ومتابعة تطور حالتهم الصحية لحظة بلحظة، حيث تم التأكد من استقرار جميع المصابين وخروجهم بعد تحسن حالتهم بشكل كامل، مع عودة المؤشرات الحيوية إلى معدلاتها الطبيعية.

وشددت إدارة المستشفيات الجامعية على أن سلامة الطلاب تأتي في مقدمة الأولويات، مؤكدة استمرار المتابعة الطبية للحالات بعد خروجها، لضمان عدم حدوث أي مضاعفات مستقبلية، في إطار منظومة متكاملة تضمن سرعة الاستجابة وكفاءة الرعاية الصحية في مختلف الظروف الطارئة.