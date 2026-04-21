تفاصيل حملات التموين في المنوفية وضبط 2 طن دقيق فاخر و29 شيكارة دقيق مدعم

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية المستمرة بضرورة التواجد الميداني لرصد المخالفات والتعامل الفوري معها ، وشن الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق للتصدي لكافة أنواع الغش والتلاعب حفاظا على الصالح العام.

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب أسامة عز الدين وكيل الوزارة من شن حملات تموينية مكبرة بمركزى قويسنا والباجور ، ذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق والتأكد من صلاحية السلع المعروضة لحماية المواطنين.

ففي قويسنا ، تمكنت الحملة من ضبط ٢ طن دقيق فاخر زنه الشيكارة ٥٠ كجم داخل مخبز سياحي بدون مستندات مجهول المصدر .

وفى الباجور ، تم ضبط ٢٩ شيكارة دقيق بلدي مدعم محظور تداوله بالأسواق بغرض بيعة في السوق السوداء والتربح والاستيلاء على الدعم بطرق غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية لضبط وملاحقة المتلاعبين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم، مؤكداً على أنه لن يسمح بالتهاون مع أي محاولات خارج الأطر القانونية المحددة من شأنها استغلال المواطنين ، لافتاً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.