الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تشكيل لجنة من جامعة المنوفية لبحث أسباب حريق المبني القديم بمعهد الكبد

السيطرة علي حريق معهد الكبد
السيطرة علي حريق معهد الكبد
مروة فاضل

أعلن رئيس جامعة المنوفية عن تشكيل لجنة؛ لكشف أسباب حادث اندلاع حريق محدود داخل أحد مخازن المستلزمات الطبية وبعض الأدوات الورقية في البدروم الخاص بالمبنى القديم بمعهد الكبد القومي، حيث تم التعامل الفوري مع الحريق والسيطرة عليه بالكامل دون وقوع أي خسائر بشرية، فيما يجري حصر التلفيات الناتجة عن الحادث.

وأكد رئيس الجامعة أنه تم تشكيل لجنة عاجلة تضم ممثلين عن إدارة الصحة والسلامة المهنية، والشؤون القانونية، وأساتذة من كلية الهندسة، وذلك للوقوف على الأسباب الفنية للحريق، وإعداد تقرير شامل بحصر التلفيات، ووضع التوصيات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

وفور تلقي البلاغ؛ انتقل الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور غادة على نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، وسعاد بيومي أمين عام الجامعة، إلى موقع الحادث؛ لمتابعة تداعيات الموقف ميدانيًا، والاطمئنان على سلامة العاملين والمنشآت، وكذلك التأكد من سرعة احتواء الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث رافقهم الدكتور أحمد عطية المدير التنفيذي لمستشفى معهد الكبد.

كما حرص الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على المتابعة المستمرة وعلى مدار الساعة لتطورات الحادث، وحرصه على الاطمئنان على سلامة العاملين والمنشآت، وتواصله الدائم لتقديم كل أوجه الدعم اللازم.

كما وجه خالص الشكر والتقدير إلى اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، واللواء علاء الدين الجاحر مدير الأمن، مشيدًا بسرعة تحركهما وتواجدهما الميداني الفوري بموقع الحادث منذ اللحظات الأولى، ومتابعتهما الدقيقة لكل الإجراءات حتى تمام السيطرة على الحريق.

وقال إن هذا يعكس حرصهما الدائم على أمن وسلامة المواطنين والمنشآت الحيوية، وتعاونهما المستمر مع مؤسسات الدولة في إدارة الأزمات بكفاءة عالية.

كما ثمّن رئيس الجامعة، التنسيق الكامل بين المحافظة ومديرية الأمن وكل الأجهزة المعنية، والذي كان له بالغ الأثر في احتواء الموقف في وقت قياسي، ومنع امتداد الحريق إلى مناطق أخرى.

ووجه الشكر كذلك لكل القيادات التنفيذية وقوات الحماية المدنية (المطافئ) على الجهود المخلصة والاستجابة السريعة والاحترافية في التعامل مع الحادث، بما أسهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتقليل حجم الخسائر إلى أدنى حد ممكن.

وأكد رئيس الجامعة ضرورة الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومراجعة أنظمة التأمين والحماية داخل كل المنشآت الجامعية، حفاظًا على الأرواح والممتلكات، وضمان استمرار العملية التعليمية والخدمية بشكل آمن ومنتظم.

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

