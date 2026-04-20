بعد حريق البدروم .. فصل الكهرباء عن مبنى معهد الكبد القديم في المنوفية

تكثف قوات الحماية المدنية وسيارات الاطفاء في محافظة المنوفية من جهودها للسيطرة على حريق بالمبنى القديم بمعهد الكبد القومي بمدينة شبين الكوم.

تم الدفع بعدد كبير من سيارات الاطفاء وتبين أن الحريق نشب في الطابق الأرضي “ البدروم ” .

وتجري الآن عمليات السيطرة علي الحريق.

فيما تم فصل الكهرباء عن المبني لمنع وجود اي تداعيات من الحادث، فيما يساهم العاملون في المعهد في محاولات السيطرة علي الحريق.

وانتقل رئيس الجامعة ونوابه الي مقر الحريق لمتابعة عمليات الاطفاء والسيطرة علي الحريق وكذلك قيادات معهد الكبد القومي.