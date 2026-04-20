محافظ المنوفية يتفقد عددا من المصانع بالمنطقة الحرة بشبين الكوم

أجرى اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة بالمنطقة الحرة العامة بشبين الكوم، لمتابعة انتظام العمل داخل المشروعات الصناعية والإستثمارية للوقوف على معدلات الإنتاج وتذليل كافة المعوقات لخلق بيئة استثمارية على أرض المحافظة ، وذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ،المهندس عصام عبد السلام رئيس المنطقة.

واستهل محافظ المنوفية جولته بتفقد شركة اليجناس أباريل جارمنت للملابس الجاهزة بطاقة 2500 عامل ، واستمع لشرح مفصل حول آلية العمل وحجم الطاقة الإنتاجية وأماكن التشغيل واطلع على مراحل التصنيع المختلفة وآليات مراقبة الجودة داخل المصنع ، وأشار مدير المصنع إلى أنه جارى التوسع والمستهدف إستغلال مساحة 15 فدان بالمنطقة لتوفير 10 ألاف فرصة عمل مباشرة لأبناء المحافظة ، وحرص المحافظ على الحديث مع العاملين والاستماع إلى آرائهم بشأن بيئة العمل، مشددًا على أهمية توفير بيئة عمل آمنة وصحية تضمن زيادة الإنتاج وتحقيق الاستقرار الوظيفي ، واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن حجم الإنتاج السنوي ونسب التصدير للأسواق الخارجية، بالإضافة إلى عدد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي توفرها المشروعات الصناعية، ودورها في دعم الاقتصاد المحلي لمحافظة المنوفية.

كما تفقد المحافظ شركة إكاف للملابس الجاهزة بطاقة 250 عامل ، ومن المستهدف التوسع بإضافة خطوط انتاج جديدة مشدداً على الالتزام بمعايير الجودة ، بما يعزز من تنافسية المنتج المصري بالأسواق ، مؤكدًا أن صناعة الملابس الجاهزة تعد من الصناعات كثيفة العمالة التي تسهم بشكل مباشر في خفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل مستقرة للشباب والفتيات.

وتضمنت الجولة تفقد المحافظ الشركة المصرية السعودية لصناعة بويات السيارات بطاقة 90 عامل ، حيث تفقد مراحل الانتاج ، واطلع على التقنيات الحديثة المستخدمة في عمليات التصنيع ومدى الالتزام بمعايير الجودة الصناعية، مشيدًا بتنوع المنتجات الصناعية التي تقدمها الشركة .

وأكد أن المحافظ أننا مستمرون فى تقديم الدعم اللازم للمستثمرين، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير البنية التحتية والخدمات المطلوبة لضمان استمرارية العمل والتوسع الصناعي، مؤكداً أن المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم تمثل نموذجًا ناجحًا للاستثمار الصناعي والتصديري، مشيرًا إلى استمرار الجولات الميدانية لمتابعة المشروعات الإنتاجية على أرض الواقع، والعمل على إزالة أية معوقات بما يحقق أهداف الدولة نحو اقتصاد قوي قائم على الصناعة والإنتاج وزيادة الصادرات، وتم التقاط الصور التذكارية مع العمال .