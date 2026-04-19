القومي للمرأة يشارك في فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية

شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية (NLCC 2026)، والذي أُقيم تحت رعاية الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس الجامعة، ونظمه معهد الكبد القومي برئاسة الدكتور أسامة حجازي، بمشاركة نخبة من الأساتذة والمتخصصين في المجال الطبي.

ومثّل المجلس خلال الفعاليات كل من الدكتورة أماني عصفور والدكتور عصام العدوي عضوا المجلس.

وخلال الجلسة الافتتاحية، أكدت الدكتورة أماني عصفور على الدور الريادي الذي يقوم به المجلس في دعم وتمكين المرأة المصرية، لا سيما في مجال التوعية الصحية، مشيرة إلى جهود المجلس في نشر رسائل التوعية في مختلف المحافظات، خاصة فيما يتعلق بأهمية الفحص المبكر لأورام الثدي، بما يسهم في الحفاظ على صحة المرأة وتحسين جودة حياتها.

وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام المجلس القومي للمرأة بدعم توجهات الدولة نحو الارتقاء بصحة المرأة، وتعزيز الوعي بالخدمات الصحية، بما يحقق التمكين الشامل للمرأة المصرية في مختلف المجالات