القومي للمرأة يشارك في معرض شلاتين الثالث للكتاب

يشارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات معرض شلاتين الثالث للكتاب، بقصر ثقافة مدينة شلاتين بمحافظة البحر الأحمر، تحت عنوان "ثقافة الجنوب منتهى الحضارات"، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 19 أبريل ٢٠٢٦، تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، واللواء وليد البرقع محافظ البحر الأحمر، وبالتنسيق مع مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الجهات والمؤسسات الثقافية.

وتأتي مشاركة المجلس القومي للمرأة من خلال عرض مجموعة من اصدارات المجلس التوعوية التي تهدف إلى نشر الوعي بقضايا المرأة، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي ودعم جهود تمكين المرأة في مختلف المجالات.