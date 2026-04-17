محافظات

قومي المرأة بأسوان يواصل البرامج التدريبية وخدمات التوعية داخل القرى والنجوع

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، جهود وأنشطة فرع المجلس القومي للمرأة، وتكثيف البرامج والفعاليات التوعوية والخدمية للوصول إلى كافة الأهالي بمختلف القرى والنجوع بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة وتعزيز الوعي المجتمعي بالشكل المطلوب.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود دعم وتمكين المرأة والتي يتم تنفيذها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وضمن فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وتم تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لنجاح هذه الجهود بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة ، وإشادة من محافظ أسوان بالدور المحورى الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في دعم قضايا المرأة والأسرة ونشر الثقافة المجتمعية السليمة.

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، أن هذه الجهود تأتي تنفيذا لتوجيهات محافظ أسوان، وفي ظل رعاية المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة.

جهود متنوعة

ويواصل فرع المجلس القومى للمرأة تنفيذ حزمة متنوعة من الأنشطة والمبادرات التوعوية والخدمية ومنها تنظيم ندوة توعوية بعنوان " ترشيد إستهلاك الكهرباء وأثره على البيئة والإقتصاد " بوسط مدينة أسوان بهدف نشر ثقافة الإستخدام الأمثل للطاقة ، وتقليل الفاقد بما يسهم فى الحفاظ على الموارد وخفض تكاليف الإستهلاك .

وتم تنفيذ عدد من الأنشطة المتنوعة شملت تنظيم معسكرات تنشئة متوازنة وندوات إرشاد أسرى بعدد كبير من القرى والنجوع بمراكز إدفو وكوم أمبو وأسوان ، وإستهدفت عدد 3150 من السيدات والفتيات وباقى أفراد الأسرة  من أجل المساهمة في تعزيز القيم الإيجابية وبناء الوعي لدى النشء والأسر ، بالإضافة إلى التوعية بأسس بناء الأسرة السليمة وحل المشكلات الأسرية .

فيما أسفرت الجهود المبذولة لمكتب شكاوى المرأة عن التعامل مع عدد من الشكاوى خلال الفترة من يناير حتى مارس 2026، والتي تنوعت ما بين قضايا الخلع والطلاق والنفقات وأجور الحضانة والرؤية واسترداد المنقولات وضم وحضانة الأطفال ، وذلك فى إطار تقديم الدعم القانونى والإجتماعى للسيدات ، والعمل على حل مشكلاتهن بشكل فعال .

وفى مجال التمكين والخدمات جارى تنظيم عدد 5 مأموريات استخراج الرقم القومي خلال شهر أبريل 2026 الحالي بقرى السباعية بمركز إدفو ، وتوشكى بمركز نصر النوبة ، وأيضاً قرية إقليت بمركز كوم أمبو ، علاوة على قريتى الكوبانية وأبو الريش بحرى بمركز أسوان وذلك بهدف تسهيل حصول السيدات والفتيات على الخدمات الحكومية وتحقيق التمكين الإقتصادى والإجتماعى لهن ولأسرهن .

