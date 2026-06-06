"الكرملين": روسيا ترحب باستعداد واشنطن لمواصلة المساعدة في تسوية النزاع الأوكراني

أكد دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم "الكرملين"، اليوم السبت، أن روسيا ترحب باستعداد الولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة المساعدة في تسوية النزاع الأوكراني.

وقال بيسكوف - خلال إحاطة صحفية، أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "نرحب باستعداد واشنطن لمواصلة بذل المساعي الحميدة وتقديم المساعدة في حل الأزمة المتعلقة بأوكرانيا".

وأضاف: "يواصل الأمريكيون ربط كل شيء بالتوصل إلى تسوية في أوكرانيا، ويعتقدون أن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا يأتي أولا، ثم تطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية.. ونحن نرى أن هذا نهج خاطئ".

وتابع قائلا: "بمجرد أن يكون الأمريكيون مستعدين لاستئناف العلاقات بشكل حقيقي، سنرد بالمثل".

ووفقا للمتحدث باسم الكرملين، فإنه "لا يمكن إتمام الأمر إلا بتعاون الطرفين، والأمريكيون ليسوا مستعدين بعد".

وأشار إلى أن موسكو تتحلى بالصبر في هذا الشأن، وأوضح قائلا: "لسنا في عجلة من أمرنا".

وأضاف بيسكوف "لم نكن ننظر إلى الأمر بنظرة وردية فيما يتعلق بقدرتنا على حل أي قضية معقدة بشكل دائم".. وتابع: "في نهاية المطاف، تسعى واشنطن لتحقيق مصالحها الوطنية، ونحن نحترم ذلك، ولكن لدينا مصالحنا الخاصة أيضا".