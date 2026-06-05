قاض فيدرالي يلغي قرار إدارة ترامب بتجميد إجراءات الهجرة من 39 دولة

ألغى قاض فيدرالي أمريكي، اليوم /الجمعة/، سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب التي تفرض قيودا مشددة تجعل من الصعب على المهاجرين القادمين من 39 دولة البقاء في الولايات المتحدة أو دخولها، والتي تم اتخاذها عقب حادث إطلاق النار على عضوين من الحرس الوطني.
ووجه رئيس القضاة بالمحكمة الجزئية الأمريكية جون مكونيل انتقادات حادة للسياسة المتبعة، مؤكدا في حكمه أن هذه القرارات وضعت حياة عدد لا يحصى من المهاجرين في وضع قانوني معلق، واتهم وكالة المواطنة والهجرة الأمريكية بتجاوز سلطاتها وتجاهل القانون تحت ذريعة مخاوف الأمن القومي.
وكانت تلك السياسة قد تسببت في حظر تلقي المهاجرين من 39 دولة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط لقرارات نهائية بشأن طلبات اللجوء وتصاريح العمل والبطاقات الخضراء والجنسية، مما دفع جماعات حقوقية ومنظمات دعم المهاجرين للترحيب بالحكم ووصفه بأنه انتصار لسيادة القانون وحماية للعائلات من التمييز القائم على أساس الجنسية.