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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل حبس صانعة محتوى لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء في المقطم

المتهمة
المتهمة
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس التيك توكر جيسي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء، بالمخالفة للقيم المجتمعية، وذلك بعد ضبطها في المقطم.


تفاصيل القضية 

كانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت قيام المتهمة بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر خلالها وهي ترقص بملابس خادشة للحياء، في إطار سعيها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، والتي تبين أن لها معلومات جنائية، في أثناء وجودها بدائرة قسم شرطة المقطم، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول.

وبفحص الهاتف، تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها، وبمواجهتها أقرت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية.

جهات التحقيق المختصة بالقاهرة حبس التيك توكر جيسي جيسي

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