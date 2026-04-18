الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

المجلس القومي للمرأة يدعو السيدات للمشاركة في الدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
دعت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، السيدات والفتيات من مختلف محافظات الجمهورية إلى التقدم للمشاركة في الدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي أعلنت عنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في إطار توجه الدولة لمواجهة تحديات تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.


وأكدت أن المبادرة تمثل فرصة مهمة لدعم تمكين المرأة اقتصاديًا وبيئيًا، مشيرة إلى دورها في إتاحة المجال أمام الأفكار والمشروعات المبتكرة التي تسهم في إيجاد حلول عملية للتحديات البيئية.


وقالت: “أدعو كل سيدة مصرية لديها فكرة مبتكرة أو مشروع يخدم البيئة أو يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر إلى المشاركة في هذه المبادرة، فدور المرأة أصبح محوريًا في مواجهة التحديات البيئية، ومشاركتها تعكس قدرتها على الابتكار وصناعة التغيير. ونحن على ثقة بأن أفكار السيدات ومشروعاتهن قادرة على إحداث أثر ملموس في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.”


وتأتي هذه الدعوة في إطار جهود المجلس لتعزيز مشاركة المرأة في المبادرات الوطنية، ودعم دورها كشريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تشجيعها على تقديم مشروعات مبتكرة في مجال العمل البيئي.


يُذكر أن المبادرة تستهدف دعم الحلول المبتكرة للتعامل مع آثار تغير المناخ، من خلال ست فئات رئيسية تشمل المشروعات كبيرة الحجم، والمتوسطة، والصغيرة المحلية، والشركات الناشئة، إلى جانب فئة المرأة وتغير المناخ والاستدامة، وفئة المبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح. كما تتيح فرصًا للتعاون مع جهات تمويلية ومنظمات أممية، إلى جانب عرض المشروعات الفائزة خلال المؤتمر الوطني للمبادرة، والذي يضم 18 مشروعًا بواقع 3 مشروعات من كل فئة.


ويحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى على جوائز مالية، فضلًا عن فرص للمشاركة في مؤتمرات وفعاليات محلية ودولية، من بينها مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31 المقرر عقده في تركيا خلال نوفمبر المقبل.

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

