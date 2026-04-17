قنوات تسويق للسيدات.. القومي للمرأة يشارك في النسخة الرابعة من معرض ديارنا

في إطار جهوده المتواصلة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، يشارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات النسخة الرابعة من معرض «ديارنا الجونة»، والمُقام بمنطقة داون تاون الجونة خلال الفترة من 11 إلى 18 أبريل 2026، بمشاركة نحو 100 عارض وعارضة من مختلف محافظات الجمهورية.

وتُنظم فعاليات المعرض تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

أكدت مي محمود، مدير عام مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة، أن مشاركة المجلس في معرض «ديارنا» تأتى فى اطار حرص المجلس على فتح قنوات تسويق للسيدات من مختلف المحافظات، بما يعزز التمكين الاقتصادي للمرأة ويُسهم في استدامة مشروعاتهن ورفع قدرتهن التنافسية في السوق المحلي.

وأوضحت أن جناح المجلس يضم مجموعة متنوعة من الحرف، من بينها المكرمية، والكروشيه، والباتشورك، ومنتجات الرسم على القماش، والأميجرومي، وغيرها من الحرف اليدوية التي قامت بانتاجها السيدات التى تدربن بالمجلس ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصريه والتي تعكس مهارة وإبداع المرأة المصرية.