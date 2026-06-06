شوبير يكشف حقيقة راتب زيزو في الأهلي.. هل وصل 100 مليون جنيه؟

نفى الإعلامي أحمد شوبير صحة الأرقام المتداولة بشأن راتب أحمد سيد زيزو مع النادي الأهلي، مؤكدًا أن ما يُثار حول حصول اللاعب على مبالغ ضخمة لا يمت للحقيقة بصلة.





وأوضح شوبير، خلال تقديمه برنامج «هنا المونديال 2026» عبر قناة النهار، أن القيمة الحقيقية لعقد زيزو مع الأهلي تُعد طبيعية ولا تحمل الأرقام المبالغ فيها التي تم تداولها مؤخرًا، مشددًا على أن الحديث عن حصول اللاعب على 80 أو 90 أو 100 مليون جنيه غير صحيح تمامًا ولا يستند إلى أي معلومات



وأضاف: «زيزو كنجم جاب إعلانات كتير جدًا للنادي الأهلي، وعقده متغطي أول سنتين كاملتين على الأقل وبأرباح كمان».

وتابع: «زيزو لم يكلف الأهلي مليمًا واحدًا، الفلوس اتدفعت من خلال الإعلانات والبرامج اللي جت للاعب».