الأهلي يتمسك باستمرار زيزو في الموسم الجديد

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موقفهم من رحيل أحمد سيد زيزو عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر عدم وصول أي عروض لـ زيزو في الوقت الحالي وسط استقرار النادي على استمرار زيزو في الموسم الجديد.

وأوضح الأهلي وجود رغبة كبيرة في استمرار زيزو باعتباره أحد أفضل اللاعبين في الفريق، حتى وإن كان ظهوره في أول مواسمه أقل من المأمول منه.

وواصل المصدر أن زيزو يعتبر أحد أفضل اللاعبين في الفريق ومتوقع تألقه في الموسم المقبل.

ولعب زيزو مع الأهلي 29 مباراة في الموسم المنصرم وسجل 5 أهداف وصنع 9 أهداف خلال مشواره الأول.