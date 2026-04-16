تنمية المشروعات يتعاون مع القومي للمرأة والجامعات لنشر ثقافة ريادة الأعمال

يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال شهر أبريل بتنظيم عدد من الندوات التثقيفية والدورات التدريبية المجانية بالتعاون مع العديد من المحافظات والجامعات والمجالس المتخصصة لتأهيل الشباب على ريادة الأعمال وتعريفهم بآليات تأسيس المشروعات بشكل ناجح يضمن استمرارها وقدرتها على التطور والنمو.

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن فروع الجهاز في مناطق القاهرة الكبرى (القاهرة والقليوبية و6 أكتوبر والجيزة وحلوان) وكذلك محافظات (الإسكندرية وبرج العرب ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة) تقوم بتنفيذ العديد من الندوات التعريفية والدورات التدريبية للشباب والمرأة في تلك المحافظات خلال شهر أبريل الحالي وعلى مدار العام وذلك بالتنسيق مع الجامعات وكذلك مديريات الشباب والرياضة.

وأضاف رحمي أن تلك الدورات يتم عقدها بالتنسيق مع جامعتي عين شمس والأزهر في القاهرة وجامعة بنها في القليوبية فضلا عن التنسيق مع عدد كبير من الجهات المتنوعة من بينها الغرفة التجارية وحزب مستقبل وطن، حرصا من الجهاز على الوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين وتعريفهم بكيفية الاستفادة من الخدمات التمويلية والفنية التي تقدمها الدولة من خلال تنمية المشروعات.

وأشار رحمي إلى أن استراتيجية عمل الجهاز تهدف بشكل رئيسي إلى دعم وتمكين المرأة المصرية اقتصاديا واجتماعيا والعمل على تهيئة بيئة مواتية لها تشجعها على إقامة المزيد من المشروعات أو تطوير مشروعاتها إن وجدت، حرصا من الجهاز على مساعدتها في توفير فرص عمل لائقة مستدامة لها ولغيرها، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار فإن الجهاز ينسق بشكل دائم مع المجلس القومي للمرأة وفروعه في المحافظات من أجل إتاحة خدماته التدريبية اللازمة للمرأة في جميع المحافظات.

وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يركز على تفعيل سبل التعاون في المحافظات المختلفة حرصا منه على تعريف أبناء تلك المحافظات بالخدمات المتنوعة التي تتيحها قوانين الدولة الداعمة للمشروعات والاستثمار وعلى رأسها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والذي جاء بحزمة كبيرة من المزايا والتيسيرات التي تسهل على المواطنين إقامة المزيد من المشروعات الصغيرة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، مشيرا إلى أن تمكين الشباب من الخدمات سيساعدهم على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في تلك المحافظات وبشكل خاص في المناطق الصناعية والتكتلات الإنتاجية، وفق توجهات الدولة كما يقوم الجهاز أيضا بتوعيتهم بقانون 6/2025 الذي يضم عددا من التيسيرات الضريبية لتشجيع أصحاب المشروعات على التحول من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي.

ودعا رحمي الشباب والمرأة وجميع المواطنين للاستفادة من الدورات التدريبية والندوات التعريفية المقرر إقامتها في المحافظات، والتواصل مع الخط الساخن 16733 للتعرف على المواعيد وكيفية الانضمام، أو زيارة فروع الجهاز في المحافظات طوال أيام الأسبوع.