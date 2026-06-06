حفل تكريم لمنتخب الناشئين لكرة القدم عقب برونزيه الأمم الأفريقية

ينظم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة ، في الواحدة ظهر اليوم، السبت حفلا لتكريم منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 بعد الإنجاز الذي تحقق مؤخرا والفوز بالميدالية البرونزية في كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما بالمغرب.

وحقق منتخب مصر تحت 17 عامًا الميدالية المصرية الأولى في كأس الأمم الأفريقية للناشئين، منذ 29 عامًا، والثانية في تاريخ المسابقة، بعد التتويج باللقب عام 1997.

وحظى منتخب مصر للناشئين باستقبال رائع من جانب اتحاد الكرة ووزارة الرياضة، حيث استقبل الدكتور مصطفى عزام الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم وأحمد مختار رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، بعثة منتخب مصر للناشئين، في مطار القاهرة الدولي، عقب تحقيق الميدالية البرونزية.