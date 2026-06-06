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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لن أنسى الأسود.. يوريشتش يودع بيراميدز برسالة مؤثرة

يورتشيتش
يورتشيتش
محمد بدران

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل رسالة مؤثرة من المدرب الكرواتي كرونوسلاف يوريشتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، بعد اتفاقه مع النادي على عدم تجديد تعاقده والرحيل بنهاية مشواره مع الفريق.

وقال حتحوت: «تواصل معي منذ قليل كرونوسلاڤ يوريشتش المدير الفني لبيراميدز، وبعدما أبلغني باتفاقه مع النادي على عدم تجديد التعاقد، أوصاني بنقل رسالته للجميع، للاعبيه، ولإدارة ناديه، وللأندية المنافسة، والجمهور، وحتى للحكام والإعلام، وكذلك بشأن محطته المقبلة»

وأكد المدرب الكرواتي في رسالته أن قرار الرحيل جاء بعد تفكير طويل، موضحًا أن تجربته مع بيراميدز كانت من أهم المحطات في حياته، ولم تكن مجرد تجربة عمل عادية، بل رحلة إنسانية ومهنية مؤثرة.

وأشاد يوريشتش بلاعبي بيراميدز، مؤكدًا أنهم أفضل ما في الرحلة، لما أظهروه من شجاعة وطموح وروح قتالية داخل وخارج الملعب، مشيرًا إلى أنه يشعر بفخر كبير للعمل معهم، وأن رسائل الدعم التي تلقاها منهم في الأيام الأخيرة أثرت فيه بشدة.

كما وجه الشكر لإدارة النادي، وعلى رأسها ممدوح عيد وهاني سعيد، مؤكدًا أنه شعر منذ اليوم الأول بالدعم والثقة والاحترام، وأن النجاحات التي تحققت جاءت بفضل العمل الجماعي.

وأوضح مدرب بيراميدز السابق أن الرحلة كانت مرهقة للغاية، خاصة في ظل الضغوط المستمرة وصعوبة العمل دون قاعدة جماهيرية كبيرة تمنح الفريق والمدرب الدعم والطاقة، مضيفًا أنه وصل إلى مرحلة شعر فيها بأنه قدم كل ما لديه، وأن الوقت أصبح مناسبًا لتجربة جديدة.

وشدد يوريشتش على أن قراره لا يتعلق بأي خلافات داخل النادي، بل هو قرار شخصي بسبب الإرهاق والحاجة إلى تحدٍ جديد، مؤكدًا أن إدارة بيراميدز حاولت إقناعه بالاستمرار حتى اللحظات الأخيرة.

ووجه المدرب رسالة خاصة لإدارة النادي، طالب خلالها بضرورة اختيار مدرب يمتلك طاقة كبيرة وقدرة على التعامل مع تفاصيل وضغوط الكرة المصرية، معتبرًا أن النجاح مع بيراميدز يحتاج إلى جهد استثنائي يوميًا.

كما حرص على توجيه اعتذار للحكام والمدربين واللاعبين المنافسين، مؤكدًا أن أي انفعالات أو مواقف صدرت منه خلال المباريات لم تكن بدافع شخصي، وإنما نتيجة ضغط العمل ورغبته الدائمة في تحقيق الفوز.

وعن مستقبله التدريبي، نفى يوريشتش وجود أي مفاوضات مع النادي الأهلي، مؤكدًا أنه لم يتلق أي اتصالات من القلعة الحمراء، وأن كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح، مشيرًا إلى أنه لم يحسم وجهته المقبلة حتى الآن، رغم رغبته في الاستمرار بالمنافسة على البطولات.

واختتم المدرب الكرواتي رسالته بالتأكيد على فخره بما حققه مع بيراميدز، وبالعلاقة التي جمعته باللاعبين والإدارة، قائلًا: «سيبقون دائمًا جزءًا من حياتي، وسأحمل ذكريات هذه الرحلة معي أينما ذهبت.. شكرًا مصر، وشكرًا بيراميدز».

يورتشيتش بيراميدز رسالة وداع هاني حتحوت

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