القومي للمرأة يدرب 80 سيدة ببني سويف على الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان

نفّذ المجلس القومي للمرأة برنامجًا تدريبيًا بمحافظة بني سويف ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ومبادرة “حياة كريمة”، استهدف 80 سيدة من قرية صفط راشين (مركز ببا) من المستفيدات من مشروع “تحويشة”.

ركّز البرنامج على تدريب السيدات على الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان، حيث تعلّمت المشاركات إعداد المخللات والمربات والعصائر والتوابل والمنتجات المجففة، إلى جانب تصنيع أنواع مختلفة من الجبن وفق معايير الجودة والسلامة.

كما تضمن البرنامج معرض محاكاة قُسّمت خلاله السيدات إلى 6 فرق تنافست بعرض منتجاتهن، وتم تقييمها من لجنة متخصصة لاختيار الأفضل، في تجربة تحاكي سوق العمل وتؤهلهن لإدارة مشروعات صغيرة.

وشمل التدريب أيضًا جلسات عن الإسعافات الأولية والسلامة المهنية، في إطار دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتحسين مستوى معيشة الأسر.